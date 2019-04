CAMPOFRANCO. E’ stato consegnato al Comune di Campofranco un defibrillatore. A renderlo noto è stato il sindaco Rino PItanza. Il tutto è avvenuto in occasione di una giornata all’insegna della solidarietà e della prevenzione che s’è svolta a Vallelunga Pratameno e che è stata organizzata dal Rotary “Valle del Platani” presieduto dal dott. Giuseppe Montesano. In mattinata tre dipendenti comunali, Salvatore Nicastro, Salvatore Falletta e Matteo Baldone dopo aver partecipato al relativo corso tenuto dagli uomini del 118 provinciale, hanno conseguito l’attestato BLS – Basic Life Support – per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Nel pomeriggio alla presenza di cardiologi di fama nazionale sono state illustrate le varie problematiche legate al “cuore”, all’alimentazione, ad un sano stile di vita e a quant’altro possa prevenire il rischio infarto. Alla fine della manifestazione il presidente del Rotary ha donato un defibrillatore ai sindaci di Villalba, Vallelunga, Cammarata, Sutera e Campofranco. Il sindaco Rino Pitanza ha ringraziato il Rotary e il suo presidente Giuseppe Montesano (con il quale ha firmato il protocollo d’intesa), a Roberto Di Leo che aveva cominciato il progetto durante la sua presidenza e al Governatore Giovanbattista Salemi. Il defibrillatore verrà collocato con molta probabilità nell’atrio del Comune.