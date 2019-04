CALTANISSETTA – Dopo aver ospitato nel primo trimestre 2019 sei raduni domenicali della rappresentativa regionale 2005 che parteciperà al torneo nazionale delle regioni a Salsomaggiore sotto la supervisione dell’allenatore Nazionale Antonio Bocchino e la direzione tecnica dell’allenatore italo-argentino Beto Manzo, Caltanissetta è di nuovo stata designata a ricoprire un incarico importante nell’ambito della pallacanestro regionale. Infatti sabato 6 aprile alle ore 9 presso la sala conferenze del CONI di via Don Minzoni si svolgerà il raduno regionale degli arbitri di serie C e domenica 7 aprile dalle ore 14 alle 22 presso il PalaCannizzaro si svolgeranno le finali di serie C femminile di basket. L’organizzazione di queste manifestazioni saranno come al solito coordinate dal delegato provinciale FIP di Caltanissetta professor Terrana Calogero