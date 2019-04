CALTANISSETTA – Il Tribunale monocratico ha condannato il disoccupato nisseno Marco Scannella, ad 1 anno (con la sospensione condizionale della pena) oltre al pagamento di un risarcimento da 5 mila euro per stalking all’ex convivente.La vicenda, che ha dato il via al processo dell’imputato 36enne difeso dal’avvocato Giacomo Butera, risale al 2017: continue minacce all’ex convivente, con messaggi “intimidatori” anche per l’affidamento del bambino. La donna, che decise di denunciare il persecutore, si è costituita parte civile con l’avvocato Maria Stella Calabrese.