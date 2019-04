CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica cinque sancataldesi per furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di martedì 2 aprile, una pattuglia della Polizia di Stato, di seguito a una segnalazione pervenuta alla sala operativa della questura, è intervenuta presso un fondo agricolo, in contrada Canicassè-Favarella, dove cinque sospetti, all’interno del podere, erano stati sorpresi dal proprietario intenti a caricare legna con un bobcat su un camion. La legna era stata prodotta di seguito all’abbattimento di una ventina di alberi d’ulivo. Uno dei denunciati ha riferito agli agenti di aver abbattuto gli alberi nella giornata di ieri e che metà della legna, sezionata dopo l’abbattimento, era già stata portava via in un fondo nella sua disponibilità. La legna rubata è stata recuperata e restituita al proprietario. I cinque uomini sono stati condotti in questura e, dopo le formalità di rito, denunciati all’Autorità giudiziaria.