CALTANISSETTA – Per il movimento “OPEN politiche aperte”, l’amministrazione comunale è chiamata a sostenere il sistema formativo pubblico e privato. Il piano concreto di OPEN prevede:

– convocazione periodica della conferenza dei servizi fra i dirigenti scolastici e il sindaco;

– mappatura delle criticità strutturali;

– potenziamento dei servizi bus specie per i soggetti colpiti da disabilità;

– progettazione di iniziative didattiche per arginare la dispersione scolastica;

– realizzazione di un piano di razionalizzazione scolastica;

– fortificare la rete sociale fra l’amministrazione e le associazioni, i comitati di quartiere, i gruppi di volontariato.

Per il candidato sindaco e capolista per il consiglio comunale di OPEN Rocco Gumina, l’amministrazione comunale deve garantire sul territorio: «il diritto allo studio per tutti i cittadini specialmente per coloro che vivono in condizioni di fragilità o di privazioni sociali ed economiche. Le politiche scolastiche, infatti, sono un impegno prioritario elaborato nel piano concreto di OPEN per la città di Caltanissetta».