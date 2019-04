Sono diventati 7 i candidati alla corsa a Palazzo del Carmine a Caltanissetta. Maria Grazia Riggi sostenuta dal Polo Civico ed anche da Obiettivo Comune e Movimenta, è stata esclusa per aver presentato in ritardo la lista. Nonostante l’affannosa corsa la Riggi non è riuscita a rispettare il termine delle ore 12; 4 minuti di ritardo hanno determinato la fine sella sua speranza di indossare la fascia tricolore da primo cittadino. Adesso si attendo sviluppi.