CALTANISSETTA – Ha preso avvio con una caccia al tesoro il gemellaggio del Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” con l’Ulrich-von-Hutten-Gymnasium di Berlino grazie ad una dinamica ed entusiasmante caccia al tesoro per le vie del centro storico di Caltanissetta tenutasi sabato 30 marzo, caccia che si è conclusa con la proclamazione della squadra vincitrice dinanzi a Palazzo del Carmine. Il gioco, volto a spingere l’esplorazione delle vie della città, è stato organizzato dal professore Fabio Fiorenza con la collaborazione della classe IVC Linguistico. Lunedì 1 aprile gli studenti del corso di tedesco del Liceo Linguistico e gli studenti berlinesi si recano a Palermo per visitare il duomo e Palazzo dei Normanni, mentre martedì le attività si svolgeranno in parte a scuola, con una lezione di storia dell’arte, e in parte in centro storico per approfondire la conoscenza dei nostri monumenti. Contestualmente il Gymnasium incontrerà il sindaco Giovanni Ruvolo.

Nel pomeriggio visita al bosco di Gabbara e rappresentazione “Ciàula scopre la luna”, per far conoscere agli studenti tedeschi la realtà delle miniere. Mercoledì 3 aprile è prevista la visita a Piazza Armerina e Agrigento, mentre la giornata di giovedì sarà dedicata interamente alle lezioni a scuola, in modo da potersi confrontare sul metodo e sui contenuti.

Tutta l’attività è coordinata dalla dirigente Irene Cinzia Maria Collerone e realizzata grazie al lavoro accurato e appassionato della professoressa Maria Grazia Trobia, docente di tedesco presso il Liceo Linguistico.