CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un sessantenne nisseno per i reati di minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Sabato scorso il sessantenne, mentre si trovava all’interno di un bar a consumare un caffè, ha minacciato con un coltello un altro avventore, che si trovava sull’uscio dell’esercizio a fumare una sigaretta, perché non ha assecondato la richiesta del sessantenne di chiudere la porta in quanto entrava fumo nel locale. La persona minacciata si è allontanata richiedendo l’intervento della volante. Il sessantenne, perquisito dagli agenti intervenuti sul posto, è stato trovato in possesso di un coltello ammettendo di aver intimorito l’avventore con l’arma.