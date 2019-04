CALTANISSETTA – In occasione delle elezioni comunali, l’Azione Cattolica Diocesana ha voluto incontrare i candidati sindaco di Caltanissetta. L’ incontro si terrà giovedì 11 aprile presso l’ auditorium Mons. Naro della parrocchia S. Pietro alle ore 19.30. Le motivazione che hanno spinto l’ Azione Cattolica a organizzare questo evento sono da ricercare nella naturale inclinazione dell’ associazione verso il sociale e nelle parole di Papa Francesco rivolte ai soci dell’ Azione Cattolica in piazza S. Pietro nell’aprile del 2017 in occasione dell’ ultima assemblea nazionale, quando ha sottolineato: “Fate politica con la P maiuscola”.

Ci siamo mossi secondo questa logica e quindi l’ incontro dell’ 11 aprile è visto come un servizio reso a tutti i cittadini nisseni e non come una attività interna e specifica dell’ associazione. Non ci sarà confronto con l’ assemblea e i candidati risponderanno a domande già comunicate; domande che sono state prima frutto di elaborazione da parte dei nostri soci e poi sintetizzate secondo gli argomenti più sentiti. La sintesi è stata particolarmente difficile perché gli argomenti proposti sono stati molteplici, per cui siamo stati costretti a fare delle scelte. La nostra proposta di incontro è stata accettata da tutti i candidati con molto entusiasmo riconoscendo nell’ Azione Cattolica un interlocutore valido, qualificato e super partes. Auguriamo a chiunque sia il futuro sindaco di questa città, qualunque sia la sua estrazione politica, un buon lavoro e che sappia amministrare Caltanissetta nell’ interesse dei nisseni; nel contempo invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a sfruttare questa occasione per conoscere meglio i candidati sindaco.