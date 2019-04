MUSSOMELI – A Mussomeli la nuova stagione del calcio femminile torna di scena! Un accordo formalizzato tra Arcistrauss e Don Bosco apre la nuova stagione! I rumors sulla possibilità di un nuovo inizio giravano da un pezzo e adesso è ufficiale. Domani, Domenica 14 Aprile , ore 16,, si giocherà a Mussomeli, presso la palestra comunale, la seconda giornata del torneo Pink League che vedrà Arcistrauss/Don Bosco sfidare il Valledolmo-Giovanni Vive. Ben 12 le ragazze già tesserate: Bavado Josella (Capitano della squadra), Messina Maria, Moceo Sofia, Tuzzeo Adriana, Maniscalco Shantal, Belfiore Aurora, Scannella Francesca Maria, Navarra Francesca Maria, Scaccia Enza, Sorce Aurora, Di Cara Vanessa Ilary, Palermo Luciana. Alla guida tecnica il mister Jose Mario Messina, presidente di Arcistrauss e di grande esperienza nel calcio a 5. Ampio e qualificato lo staff di supporto: Palermo Luciana, vice allenatore; Tony Moyano Pares e Dario Vincenzo Palermo, preparazione e supporto tecnico; Luca Taibi, supporter nelle attività di calcio femminile per le giovanissime leve nate tra il 2005 e il 2008 che vorranno avvicinarsi alla disciplina per apprenderne le basi tecniche e tattiche. Già Cruschina Sara, Catuso Ilary e Taibi Anita si stanno allenando con le più grandi. Dunque, appuntamento a domani, seconda giornata Pink League, ore 16.00 per tifare tutti insieme Arcistrauss /Don Bosco