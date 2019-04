CALTANISSETTA – Il libro “La ragazza e l’uomo invisibile – La lotta finale” di Margherita Vincenza Farruggia sarà presentato venerdì 5 Aprile alle ore 18.30 presso la Libreria UBIK a Caltanissetta.

A introdurre il romanzo e offrire spunti di riflessione prima della lettura saranno presenti la giornalista Marcella Sardo e l’autrice Margherita Vincenza Farruggia.

Ospite dell’evento il cantautore nisseno, vincitore del Festival di Castrocaro, Luigi Salvaggio.

“Il romanzo – ha anticipato la scrittrice nissena – è un romanzo enigmatico e coinvolgente, conclusione del primo dal titolo: “La ragazza e l’uomo invisibile”; al suo interno tantissimi colpi di scena, si scoprirà la radice del male con intrecci davvero appassionanti. Dopo quel viaggio meraviglioso nei meandri più misteriosi della vita dei nostri splendidi personaggi, avvolti da una luce speciale; dopo amori nati nell’impossibilità, con protagonisti appartenenti a due mondi diversi; potrà l’amore superare ogni male, e sarà capace di abbattere le barriere del tempo, oltre la vita, oltre la morte?

Lily era stata lasciata in quel luogo deserto e buio, nel silenzio ridondava il suo pianto disperato, gridava con tutte le sue forze, forse con la speranza che il suo amore potesse sentirla, proteggerla e accorrere come aveva sempre fatto, ma … dopo le violenze inaudite e i risvolti oscuri, che stavano combattendo senza posa per impossessarsi di quella vita, cosa succederà, quale sarà l’esito di quella lotta finale e chi vincerà?“.