“Accompagnato dall’ Assessore Marisa Montalto Monella e dal giovane azzurro Nuccio Magro, ho fatto visita al comune di Sutera uno dei più bei Borghi di italia in provincia di Caltanissetta. Tanti i temi affrontati, dagli interventi alla montagna di san Paolino alla sistemazione della piazza e soprattutto al rilancio turistico grazie anche al meraviglioso museo locale”. A riferirlo è il coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso. “Ho trovato un’Amministrazione dimanica è piena di entusiasmo. Il sindaco Grizzanti – conclude Mancuso – ha poi fatto da cicerone nel vecchio borgo dove sono in corso lavori di rilancio per rendere ancora più funzionale un territorio dalla spiccata vocazione culturale”.