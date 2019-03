SAN CATALDO – Carpita la buona fede di un’anziana di 80 anni che è stata truffata da due donne che si sono spacciate per funzionarie dell’Inps e si sono introdotte nell’abitazione della vittima. Le malfattrici hanno indotto la malcapitata, con una serie di raggiri verbali, a consegnare 500 euro in contanti: i soldi sarebbero dovuti servire ad avviare le pratiche per un presunto aumento della pensione. La vicenda, che presenta contorni oscuri, è adesso al centro di un’indagine avviata dai carabinieri.