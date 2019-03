SAN CATALDO. Il Movimento 5 Stelle di San Cataldo ha reso noto che la piattaforma Rousseau ha certificato la Lista del M5S sancataldese per le prossime elezioni amministrative. <Con gioia ed orgoglio vi comunichiamo che la lista proposta dal MeetUp San Cataldo 5 Stelle è stata certificata dai supervisori del Sistema Operativo Rousseau, sotto il simbolo del “MoVimento 5 Stelle”, per concorrere alle prossime elezioni amministrative>. Il M5S sancataldese ha annunciato che <Ogni candidato è stato sottoposto a verifica tramite la presentazione dei certificati penali, con lo scopo di verificare l’adeguatezza e l’assenza di procedimenti penali. Per noi attivisti, essa rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, con umiltà e costanza. É la prova di una squadra che non si arrende mai, che sa ascoltare la voce dei cittadini, che è costantemente sul territorio, si impegna per il bene comune e per la causa in cui crede. Pur consapevoli delle gravose difficoltà che ci attendono, non ci arrenderemo. Oggi poniamo il primo mattone per ricostruire San Cataldo e per realizzare i punti del programma elettorale partecipato che abbiamo scritto insieme a voi ai Gazebi>. Intanto, sabato 16 Marzo alle ore 17, presso la sala Falcone Borsellino di via Salvatore Sardo (ex Piazza Papa Giovanni XXIII), il M5S presenterà la squadra dei candidati consiglieri che, assieme alla candidata Sindaco Bernadette Arcarese, si presenterà alle prossime elezioni amministrative sancataldesi. Saranno presenti: Dedalo Pignatone Portavoce alla Camera dei deputati e Anna Albasindaca a 5 Stelle del Comune di Favara.