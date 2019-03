RIESI – I Carabinieri della Stazione di Riesi (Caltanissetta), durante lo svolgimento del servizio di prevenzione, hanno proceduto al controllo di alcuni avventori di un noto locale cittadino, procedendo al deferimento in stato di libertà ci G.A., classe 1975, poiché trovato in possesso di due coltelli a serramanico del genere proibito. Le armi bianche sono state poste sotto sequestro e messe a disposizione della locale A.G.- Nell’ambito dello stesso controllo, è stato segnalato alla Prefettura di Caltanissetta S.S., perché trovato in possesso di una dose di cocaina per uso personalE.