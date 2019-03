Nel girone A del campionato di Promozione, gran bella vittoria per il Vallelunga 4-2 contro la Folgore di Castelvetrano. Un match che ha visto i padroni di casa andare in gol due volte con Insinna, e poi con Amante e Barone. Una quaterna vincente che ha esaltato lo spirito di gruppo di un Vallelunga che, con questo successo, ha agganciato la stessa Folgore a quota 40 in classifica avendo ottenuto la vittoria numero 13 a fronte di un pari e 14 sconfitte nelle 28 gare fin qui disputate.

PROMOZIONE GIRONE A – 28^ Giornata

Don Bosco Partinico – Salemi 1930 3-1

Football Club Gattopardo – Don Carlo Misilmeri 1-2

Kamarat – Balestrate 1-0

Olimpica Akragas – Monreale 0-1

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Albatros Fair Play 2-1 giocata sabato

Vallelunga – Cinque Torri Trapani 4-2

Villabate – Casteltermini 1-3

Vis Borgo Nuovo – Libertas 2010 3-0

Classifica

Oratorio S. Ciro e Giorgio 68

Don Carlo Misilmeri 68

Salemi 1930 60

Olimpica Akragas 55^

Monreale 54

Casteltermini 50

Albatros Fair Play 42

Cinque Torri Trapani 40

Vallelunga 40

Don Bosco Partinico 33

Balestrate 29

Kamarat 26

Football Club Gattopardo 22

Villabate 21^

Libertas 2010 17

Vis Borgo Nuovo 13

^Un punto di penalizzazione