PALERMO – “Aspettiamo il referendum sul ponte, dai 5 ai 10 milioni di euro per interpellare i cittadini su una cosa che non ha alcuna priorita’ nello sviluppo della Sicilia. Musumeci lo dica a Mussomeli se i cittadini preferiscono il ponte o un collegamento con Caltanissetta”. Lo afferma il leader del M5s in Sicilia Giancarlo Cancelleri, criticando l’idea del presidente della Regione Nello Musumeci di indire un referendum sul ponte di Messina. “Il ponte sarebbe un collegamento del nulla con il niente, costruiamo prima i collegamenti interni con tutti gli standard europei e poi pensiamo ad infrastrutture piu complesse”.