PALERMO – Un cagnolino era finito in un pozzo profondo nelle campagne di Castellana Sicula (Pa), dopo essersi allontanato dal suo padrone. Il proprietario ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno salvato il cane. Le squadre sono intervenute in contrada Landro con una lunga scala. L’animale è stato tratto in salvo e restituito alle braccia del suo padrone. (Ansa)