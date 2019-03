MUSSOMELI – Assemblea annuale della Misericordia, quest’oggi pomeriggio, presso la sede sociale di Piazzale Mongibello, convocata dal Governatore Giovanni Consiglio per le ore 18 in prima convocazione, e alle ore 19 in seconda convocazione, per la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 1) Presentazione del bilancio consuntivo al 31/12/2018 e preventivo per il 2019; 2) Relazione del Governatore sull’attività conclusiva svolta a tutto il 2018. Attività per il 2019: 3) Relazione dei revisori dei conti al bilancio chiuso al 31/12/2018; 4) Dibattito; 5) Approvazione del bilancio e delle relazioni; 6) Approvazione adeguamento statuto 3° settore;7) Nomina elettorale; 8) varie ed eventuali.