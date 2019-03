MUSSOMELI – Continua l’azione di promozione del territorio da parte della locale associazione turistica PRO LOCO. Hanno comunicato, infatti, il servizio realizzato dal giornalista Salvatore Bartolotta , con la collaborazione dell ing. Canalella, Pasquale Messina, Giuseppe Taibi, Rita la Monica, nonché dell’assessore Seby Lo Conte, del sindaco Giuseppe Catania, del presidente Zina Falzone e di quanti sono intervenuti, è pronto! La puntata sul castello va in onda domenica alle 20,30, a reti unificate su Agrigento Tv (canale 96) e su Tele Gela (canale 647). E anche in streaming sui siti internet di entrambi i canali. “Trattasi – dicono dalla Pro Loco – di un servizio sul Castello di Mussomeli per la promozione del nostro territorio su questi canali dove sono intervenuti il presidente della Pro Loco, il sindaco e l assessore del comune di Mussomeli.”