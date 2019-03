MUSSOMELI – Sono passati 25 anni da quando per la prima volta, continuando la tradizione locale, in occasione dell’antica festa di San Giuseppe, i gruppi di volontariato locale, Fratres e Misericordia di Mussomeli, con una presenza ultra quarantennale sul territorio la prima, cioè la Fratres , ed ultra trentennale la seconda, la Misericordia, hanno pensato di attuarla e di riproporla come gruppo, all’insegna della solidarietà e dell’accoglienza, a servizio delle persone meritevoli di assistenza, facendo trascorrere una giornata di festa, diversa dalla quotidianità, in compagnia ed in allegria. La tavolata di “Vicchiarìaddi”, imbandita da quanti hanno condiviso l’iniziativa, portando prodotti tipici locali, cucinati e preparati a casa. Un momento atteso da quanti hanno sperimentato la gioia dello stare bene insieme, durante il quale, sia gli organizzatori che i fruitori e le persone coinvolte nell’iniziative, hanno certamente memorizzato tale ricorrenza come impegno annuale personale a cui non può sottarsi. E così, anche quest’anno, nel salone parrocchiale di Cristo Re, messo gentilmente a disposizione della Fratres e della Misericordia, con due giorni di anticipo, rispetto alla ricorrenza liturgica del 19 Marzo, i gruppi hanno dato corso all’iniziativa, che ha visto a tavola 25 bambini, gioiosi che hanno assaporato le bontà della Tavolata di San Giuseppe. Va sottolineato che hanno collaborato i volontari del servizio civile sia della Fratres che della Misericordia, nonché i loro volontari ordinari; c’erano anche i volontari dell’Arcistrauss, non nuovi alla collaborazione dei due sodalizi. Ha benedetto la tavola ed i presenti il Padre Correttore della Misericordia Padre Liborio Franzù. Vincenzo Sorce per la Fratres e Giovanni Consiglio per la Misericordia hanno rivolto il loro saluto ed il loro ringraziamento a quanti hanno contribuito all’approntamento della Tavolata di San Giuseppe. Presenti il sindaco Catania e gli assessori Lo Conte e Territo. Non ha fatto mancare la sua presenza, il comitato della festa di San Giuseppe che ha porutoi ammirare la tavolata, fra le note gioiose della banca musciale che ha deliziato i presenti. Per la Fratres e la Misericordia, dunque, sono 25 anni di “Tavolata di San Giuseppe”e l’impegno continua.