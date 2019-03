ROMA – “Una decina di latitanti nigeriani sono stati arrestati in Francia e Germania dalla Polizia di Stato, in collaborazione con le autorita’ francesi e tedesche. Erano ricercati con l’accusa di associazione mafiosa, violenza sessuale, traffico di droga. Operavano a Catania e, secondo le accuse, avevano la base operativa nel Cara di Mineo che ora stiamo progressivamente svuotando. Grazie a investigatori e forze dell’ordine, nessuna tolleranza per mafiosi e delinquenti”. Ad affermarlo e’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini.