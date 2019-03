CALTANISSETTA – Caltaqua comunica che Siciliacque ha interrotto questa notte l’esercizio dell’acquedotto Ancipa.

Oggi non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica nei comuni di San Cataldo e Serradifalco. Nel comune di Caltanissetta c’è una riduzione di circa 25 l\s per cui oggi salterà la distribuzione nelle zone Santa Barbara e Trabonella, e si farà il possibile per poter completare la distribuzione in itinere in programma per oggi.

Nel comune di Mazzarino ci saranno solo dei ritardi nell’apertura della distribuzione in programma.

Nel comune di Gela questa notte su Caposoprano alto è stata effettuata la distribuzione con qualche lieve disagio.

Attendiamo aggiornamenti da parte del fornitore per conoscere le cause della interruzione e i tempi di ripristino delle forniture.