CATANIA – Un autotrasportatore e’ morto in un incidente verificatosi nella tarda serata di mercoledì 27 marzo sull’autostrada A18 Catania-Messina. Il Tir, proveniente dal capoluogo etneo, si e’ ribaltato nei pressi dell’ingresso di Acireale. Sul posto personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per l’uomo non c’e’ stato nulla da fare.