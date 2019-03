Una donna e’ morta a causa di un incidente stradale avvenuto a Messina. La vittima e’ una 69enne, deceduta per le ferite riportate dopo che la sua auto e’ finita in una scarpata sulla strada statale 113, sui colli Sarrizzo. Per lei non c’e’ stato nulla da fare. La donna e’ stata estratta dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco ma e’ deceduta subito dopo.