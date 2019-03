cp) – Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Alla vigilia del match l’imperativo era solo uno per mantenere vivo il sogno playoff ed i ragazzi di mister Paduano non hanno deluso le aspettative, conquistando meritatamente i 3 punti che permettono ai rossoblu di riconquistare l’ultimo posto disponibile della griglia playoff. Padroni di casa schierati in campo con il 4-3-2-1: Puntrello a difesa dei pali; linea difensiva composta da Favata, Aratore, Caruso, Mantio; Scozzaro, Lombardo, Migliore sulla mediana; Zimbardo unica punta con Petrone e Orlando G. ad agire alle sue spalle. Sembrano partire più forte gli ospiti, che provano a sfruttare la velocità del giovane Lauricella, oggi perfettamente contenuto da Favata. Ma dopo alcuni minuti di assestamento è l’Acquaviva a prendere in mano le redini del gioco creando varie occasioni da rete. Al 15′ il meritato vantaggio dei rossoblu: azione manovrata con Petrone che trova libero sul secondo palo Scozzaro che con freddezza batte il portiere ospite. Vantaggio che dura 5 minuti: un calcio di punizione sulla mediana, assegnato erroneamente agli ospiti, trova libero Tricoli che di testa deposita in rete. Rossoblu che reagiscono al pareggio ricominciando a giocare a centrocampo, con veloci verticalizzazioni per gli avanti senza però riuscire a riportarsi in vantaggio. Finisce così la prima frazione di gioco. La ripresa vede i rossoblu di casa decisi a far propria la vittoria. Al 64 il goal del nuovo vantaggio: il nuovo entrato Mingoia effettua un tiro-cross che si insacca cogliendo di sorpresa il portiere Alessi. A questo punto la Sommatinese si spingerà in avanti nel tentativo di trovare il pareggio, senza mai creare vere occasioni da rete, ed esponendosi al contropiede dei padroni di casa che sfioreranno il terzo goal con un gran tiro di Sorce su cui Alessi compierà un intervento prodigioso. Dopo i 5 minuti di recupero, concessi dal sufficiente direttore di gara Tilaro, Mantio e compagni potranno finalmente esprimere tutta la loro gioia per tre punti tanto importanti quanto meritati. Acquaviva attesa domenica dalla trasferta sul campo di una Mazzarinese bisognosa di punti salvezza. Rossoblu che dovranno, quindi, stare attenti a non sottovalutare la sfida e sfruttare il ritrovato entusiasmo per provare già domenica a chiudere il discorso playoff.

ASD ACQUAVIVA: Puntrello, Favata, Aratore, Caruso, Mantio, Lombardo (71 Gargiulo), Zimbardo (66 Sorce), Scozzaro (51 Mingoia), Petrone (93 D’Amico). A disp.: Alongi, Pavone, Calà, Alessi, Pellitteri. All.: Paduano

APD SOMMATINESE: Alessi, Tricoli, Di Vincenzo (76 Giannone), Vendra (62 Volpe), Cigna, Spatarella (89 Pace), Amdouni A., Di Bilio, Amdouni F. (65 Noto), Fonti, Lauricella. A disp.: Pappalardo, Vendra, Dainotta. All.: Sammartino

Arbitro: Tilaro sezione di Enna