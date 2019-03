Un Mussomeli fortemente autolesionista cede l’intera posta in palio all’Alcamo e si complica maledettamente e forse irrimediabilmente la strada verso la salvezza diretta. La gara con l’Alcamo doveva essere quella verso la salvezza, una vittoria avrebbe realmente spalancato le porte al Mussomeli. Invece è arrivata una sconfitta per 1-0, pesante e adesso vincere le prossime due partite contro le già retrocesse Castelbuono e Partinicaudace potrebbe non bastare. Mussomeli con il solito 4-3-3 e formazione praticamente al completo, assenti solo gli acciaccati Sciacca e Chiparo. Al 10’ il gol risultato decisivo, rimessa laterale lunga di Palazzolo, difesa inspiegabilmente ferma e Romeo che a pochi centimetri dalla porta insacca facilmente. Una doccia fredda inattesa per squadra e pubblico. Il Mussomeli reagisce e al 12’ dopo un’azione convulsa in area di rigore la palla arriva a Treppiedi che da buona posizione tira altissimo. Al 17’ grande occasione, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Panepinto, torre di Ciancimino e palla che arriva a Ziao che tutto solo al centro dell’area piccola di rigore, di testa appoggia debolmente sulle mani del portiere Di Paola. Al 28’ è il turno di Ciancimino, punizione dal limite che finisce di poco fuori e al 32’ Panepinto da pochi passi ma è ancora bravo il portiere a respingere. Sul finire del primo tempo l’Alcamo ha l’occasione per il 2-0, palla che arriva in area a Sgarlata che calcia a colpo sicuro, De Miere è battuto ma quasi sulla linea salva provvidenzialmente Ciancimino. Mister Sclafani nell’intervallo si fa sentire e nel ripresa il Mussomeli schiaccia l’Alcamo nella sua metà campo, collezionando occasioni ed angoli alla fine otto, ma il gol non arriva. O meglio il Mussomeli segna due volte, entrambi annullati per fuorigioco, con Ciancimino e Messina. Nei primi minuti del secondo tempo il protagonista è Treppiedi con due difficili e spettacolari conclusioni al volo, la seconda esce di un nulla. L’Alcamo esce dalla propria metà campo due volte, con Romeo, sulla prima è bravo De Miere a respingere al 17’, nella seconda al 20’ tutto solo davanti al portiere manca il gol. Nel finale forcing del Mussomeli e dal 75’ al 90’ arrivano quattro grandi occasioni, la palla di Panepinto in mezzo viene respinta, sul tiro di Sciacca è la traversa a dire no, mentre su Messina è ancora Di Paola a superarsi. Al 94’ sul colpo di testa di Panepinto fuori a porta praticamente vuota si spengono le speranze del Mussomeli.

MUSSOMELI 0

ALBA ALCAMO 1

MUSSOMELI: De Miere, Ferrara, Alba (70’ Sciacca), Greco, Licari (46’ Jimoh), Ciancimino, Panepinto, Ziao, Messina, Treppiedi, Amarasco. All. Accursio Sclafani.

ALBA ALCAMO: Di Paola, Palazzolo, Tarantino, Bisogno, Calaiò, Suhs, Di Maggio (90’ Maniscalchi), Pirrone (83’ Abbate), Romeo (95’ Moscato), Speciale, Sgarlata (90’ D’Aleo). All. Riccardo Chico.

ARBITRO: Li Vigni di Palermo.

RETI: 10’ Romeo.