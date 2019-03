L’Avvocato generale aggiunto dello Stato, Carlo Sica, ha incontrato questo pomeriggio a palazzo San Macuto il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, e i tecnici della commissione, a cui ha fornito il documento di ottobre in cui ha dato parere negativo sulla costituzione di parte civile nel procedimento Montante e ha fornito spiegazioni tecniche in merito a questa decisione. Lo si apprende da fonti della Commissione Antimafia, che sottolineano la “tempestivita’, la trasparenza, la cortesia e collaborazione istituzionale mostrata dall’Avvocatura” nei confronti della stessa Commissione. Prossimamente, in data ancora da stabilire, la Commissione sentira’ il ministro dell’Interno Matteo Salvini su una serie di tematiche, tra cui le linee programmatiche di intervento contro la criminalita’ organizzata. E in quell’occasione verranno comunque chieste spiegazioni rispetto alla decisione del Viminale di non costituirsi parte civile nel processo Montante. (ANSA).