Una settimana da incorniciare per il Team nisseno Race Mountain impegnato su tutto il territorio nazionale.

Grande prestazione per Emanuele Spica che domenica a Gualdo Tadino in provincia di Perugia, nella prova di cross country nazionale conquista la seconda posizione sfiorando la vittoria assoluta, nella stessa competizione Salvatore Lo Monaco entra nella Top ten.

Altra bella vittoria di Valeria Trupia a Barbarano Romano in provincia di Viterbo nella prova di Top Class Nazionale.

Invece in terra Toscana Nina Gulino, al suo esordio stagionale, conquista il podio chiudendo in terza posizione alla Granfondo dei Vicari in provincia di Pisa.

Anche in Sicilia i ragazzi del Team hanno dimostrato di avere uno stato di forma confortante.

Andrea Virga conquista il primo posto assoluto alla prova di Coppa Sicilia che si è svolta a Comiso in provincia di Ragusa.

La grande prestazione di Virga è stata coronata dal terzo posto assoluto di Domenico Vicari.

Da segnalare un bellissimo podio under 23, tutto formato da atleti del Team Race Mountain con appunto Andrea Virga, Domenico Vicari e Dimitri Calabrese.

Un’altea bella notizia è giunta in settimana al Team, con l’aggiornamento della classifica nazionale di cross country Emanuele Spica è il primo atleta della categoria Juniores.

Soddisfazione da parte di tutto lo staff, tanti sacrifici ripagati da grandi risultati, ma non abbiamo tempo di festeggiare in quanto gli impegni futuri sono tanti ed imminenti, questa l’affermazione del Direttore Sportivo Gerlando Scrofani.

Prossimi impegni domenica in Toscana con Davide Di Marco ed a Gangi in Coppa Sicilia.