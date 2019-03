CALTANISSETTA – In via Ferdinando I, nei pressi della scuola Don Milani, i poliziotti hanno proceduto al controllo di una Fiat Punto con a bordo due persone, un 60enne e una 56enne, entrambi originari della provincia di Agrigento, con pregiudizi di polizia. L’auto nei giorni scorsi era stata segnalata quale presunto veicolo utilizzato per compiere la c.d. “truffa dello specchietto”. Di seguito alla perquisizione il conducente è risultato in possesso di hashish per uso personale e per questo è stato segnalato alla Prefettura, ex art.75 del DPR 309/1990. Nei confronti di entrambi gli occupanti del mezzo, il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel territorio del comune di Caltanissetta.