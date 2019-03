CALTANISSETTA – Si terrà sabato presso Liceo Economico-Sociale Alessandro Manzoni di Caltanissetta, alle ore 18 con ingresso libero, il nuovo appuntamento della stagione concertistica dell’Associazione amici della musica di Caltanissetta, con il concerto dei Sicily Denner Clarinet Ensemble: Raffaele Vacirca (Piccolo in Mib e Clarinetto in Sib), Salvatore Ciccotta – Erica Rossitto – Alessandra Fichera (Primi Clarinetti in Sib), Cristina Nigro – Natale Tomarchio (Secondi Clarinetti in Sib), Alfio Adamo Tomasello –– Fernando Nicosia (Terzi Clarinetti in Sib), Ignazio Poidomani – Alessandra Cantali (Quarti Clarinetti in Sib), Giuseppe Alessandrello (Clarinetti Alti in Mib), Girolamo Manenti – Biagio Carrieri (Primi Clarinetti Bassi in Sib), Federico Milazzo – Francesco Giaquinta (Secondi Clarinetti Bassi in Sib); Direttore: Massimo Incarbone.

Nato nel 2010, per iniziativa di Salvatore Ciccotta di cui è il fondatore e direttore artistico e musicale. Il repertorio è vastissimo e spazia dalla musica classica, con particolare riferimento alla musica sinfonica e operistica dei grandi compositori italiani che prestarono interesse per la particolare sonorità del clarinetto (Rossini, Verdi, Bellini, Donizetti, Puccini, Mascagni…), alla musica contemporanea; dalle colonne sonore dei film più celebri con brani di Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, Elmer Bernstein, fino ad arrivare alla musica Jazz, alternando lo stile classico e moderno con arrangiamenti, trascrizioni e pezzi originali per coro di clarinetti.

Il Sicily Denner Clarinet Ensemble si è esibito per importanti festival, associazioni, enti culturali e musicali, collaborando con clarinettisti di fama mondiale come Milan Rericha, Sauro Berti e Paolo Beltramini.

L’ensemble è stato invitato ad esibirsi a Roma il 14 Gennaio 2018 presso il palazzo Altemps del Museo Nazionale Romano, in occasione del progetto nazionale “La Musica Incontra”.

Il 29 Settembre 2018 sono stati invitati a Londra per la presentazione in Prima Mondiale del Nuovo Disco “Clarinet Film Choir”, Diretto da Peter Fender nella St Silas Church Pentonville, una delle Chiese più antiche di Londra.

Il Sicily Denner Clarinet Ensemble è stato diretto da famosi direttori d’orchestra quali: Peter Fender, Jan Milosz Zarzicki, Manfredo Di Crescenzo, Massimo Incarbone e Brian Cassar.

La formazione ha presentato in prima esecuzione assoluta composizioni di Luigi Fiorentini, Salvatore Schembari, Michele Mangani, Joe Schittino, Matteo Dal Maso, e Peter Fender.

Il Sicily Denner Clarinet Ensemble nel 2015 ha registrato un disco di opere classiche e moderne pubblicato da EditOpera, che ha riscosso ampi consensi di pubblico e critica. Di prossima pubblicazione è il disco edito da EditOpera con la partecipazione straordinaria del clarinettista di fama Internazionale Milan Rericha.