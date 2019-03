CALTANISSETTA – Mercoledì 20 marzo alle 11 presso la sala Gialla di Palazzo del Carmine si terrà la conferenza stampa per presentare il nuovo servizio di igiene urbana che sarà in vigore per i prossimi sette anni nell’ambito del piano d’intervento Aro del Comune di Caltanissetta.

Per il Comune di Caltanissetta parteciperanno il sindaco, Giovanni Ruvolo, l’assessore all’ambiente, Maria Grazia Riggi, il dirigente della ripartizione ambiente ed energia, Giuseppe Dell’Utri ed il responsabile dell’esecuzione, architetto Giovanni Marchese. Per la Dusty saranno presenti l’amministratore unico, Rossella Pezzino de Geronimo, il general manager della società, Federico Magnano di San Lio e l’ingegnere Fabio Nicosia dell’ufficio tecnico e progetti Dusty.