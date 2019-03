CALTANISSETTA – Tre nissene, Antonella Lattuca, Valentina Limuti e Silvia Maganuco, hanno organizzato per sabato 23 e domenica 24 marzo, un doppio appuntamento a difesa degli animali, contro il loro utilizzo negli spettacoli circensi. L’appuntamento è dalle 16.30 alle 20.30 per il sabato e dalle ore 18 alle 20 per la domenica.

Le organizzatrici sottolineano “di voler sensibilizzare tutta la cittadinanza a favore degli animali e dei loro diritti, che vengono calpestati sotto gli occhi di tutti nel circo. Diamo voce a chi voce non ha. Indossa un costume, una maschera a sembianza animale e porta un cartellone con disegni e messaggi contro i circhi che sfruttano gli animali. Chiediamo di accogliere in città spettacoli con artisti umani, musical .. educativi per i bambini e non crudeli verso gli animali! La tua presenza è importante”.