CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno segnalato alla Prefettura, ex art.75 del DPR 309/1990, un diciottenne, alla guida di una Fiat Punto che è stato fermato dagli agenti in Viale Conte Testasecca, con altre quattro persone. Di seguito della perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di hashish; lo stupefacente è stato posto sotto sequestro e, oltre alla segnalazione in Prefettura per uso personale di stupefacenti, gli agenti gli hanno ritirato la patente di guida.