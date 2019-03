CALTANISSETTA – Condannati a dieci anni di reclusione i genitori accusati di abusi sessuali nei confronti dei quattro figli che adesso vivono in una comunità in attesa dell’affidamento. Questa la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Caltanissetta per una storia di abusi in famiglia scoperta nel 2017 dopo alcune denunce e una indagine della Procura nissena. Con la sentenza i due imputati, entrambi nisseni, sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e hanno perso la responsabilità genitoriale: inoltre non potranno avvicinarsi, per un anno, ai luoghi frequentati dai minori.