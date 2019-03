CALTANISSETTA – Dopo il successo nel derby sulla Pgs Vigor San Cataldo, la Pro Nissa (imbattuta e già promossa in serie B) si appresta a giocare l’ultima gara esterna del campionato regionale di serie C1, girone A di futsal. I biancorossi se la vedranno con il Partinicaudace che rappresenta il penultimo scoglio di una stagione esaltante. Per la sfida di sabato 30 marzo mister Goulart potrà contare su tutta la rosa a sua disposizione ad eccezione di Lo Bongiorno fermo per infortunio. La Pro Nissa troverà un avversario con il morale alto, reduce dalla vittoria esterna nel recupero di campionato di mercoledì contro il Pantelleria:nero-verdi in salute che a suon di vittorie si sono affacciati nella zona play off. L’impegno agonistico per gli atleti di Caltanissetta non si preannuncia facile ma i nisseni vorranno fare bene per proseguire la striscia dei risultati utili consecutivi. Arbitreranno Masaniello e Mongiovì entrambi della sezione di Palermo. Fischio d’inizio alle 17.