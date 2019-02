VITTORIA – Dodici persone sono state denunciate dalla Polizia per rissa a Vittoria (Rg). Nel primo pomeriggio dell’11 gennaio scorso una volante del locale commissariato era intervenuta nel pronto soccorso dell’Ospedale “Guzzardi”, dove era stata segnalata la presenza di una donna con ferite da taglio. La donna, una trentanovenne gia’ nota alle forze dell’ordine, aveva lesioni giudicate guaribili in 10 giorni ed e’ stata dimessa. La ferita, sentita negli Uffici di Polizia in merito alle ferite riportate, aeva detto di essere stata aggredita, per futili motivi, da alcune donne a lei sconosciute nei pressi della propria abitazione. Tuttavia la versione fornita non ha convinto gli investigatori che,in pochi giorni, hanno ricostruito la dinamica dei fatti, appurando che non si era trattato di una semplice aggressione subita, ma di una vera e propria rissa preventivamente organizzata con tanto di appuntamento per un “regolamento di conti” tra due famiglie contrapposte. In particolare si ae’ accertato che all’origine dello scontro c’erano state delle offese rivolte da un ragazzino, appartenente alla prima famiglia, nei confronti di due ragazzine dell’altra famiglia. A seguito delle offese, le rispettive madri, una delle quali armata di una mazza di legno, si sarebbero date appuntamento, in pieno centro storico, nel quartiere San Giovanni, spalleggiate dai familiari e ne sarebbe nato un violent o scontro tra decine di persone, alcune delle quali hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, riportando fortunatamente solo lesioni lievi.

Alla luce dei fatti emersi dalle indagini, la Polizia di Stato, dopo avere identificato tutti i protagonisti, ha denunciato 12 persone, tutte coinvolte nella rissa, tra cui un minorenne, quasi tutte gia’ note alle forze dell’ordine ed una sottoposta alla Sorveglianza speciale. Devono rispondere del reato di rissa aggravata.