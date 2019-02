VILLALBA – Il villalbese consigliere comunale Salvatore Leone, da diversi mesi non residente nel paese natio per motivi di lavoro, ha trovato adesso lavoro stabile e di conseguenza, come già comunicato in un’altra pagina di questo giornale on line, ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta, dandone agli uffici comunali doverosa comunicazione. Al riguardo, ha fatto seguito una nota del sindaco Alessandro Plumeri, che così si è espresso: “Leggendo la lettera di dimissioni del Consigliere Comunale Salvatore Leone ho avuto conferma di ciò che di positivo pensavo di lui ed è per questo che oggi più che mai manifesto la stima che nutro nei suoi confronti. Salvatore ha dimostrato, in questi anni di incarico istituzionale, che l’attaccamento verso il proprio paese e l’interesse per il benessere della propria comunità si può anche esprimere con l’ umiltà di carattere e con la mitezza d’animo, caratteristiche queste che lo contraddistinguono e fanno di lui il ragazzo onesto e leale quale è. Ho appreso con gioia l’importante traguardo che ha raggiunto in ambito lavorativo e per questo esprimo le mie più sincere felicitazioni accompagnate al rammarico per la sua partenza. Salvatore “spero che il tuo futuro sia pieno di soddisfazioni e successi e sono convinto che anche da lontano la ” TUA VILLALBA” occuperà sempre un posto importante nel tuo cuore”.