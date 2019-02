PALERMO – L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, si è recato oggi nel Nisseno per una visita che all’ordine del giorno ha avuto gli interventi della Regione per il ripristino della viabilità locale. Prima tappa è stato il municipio di Mussomeli, dove l’esponente del Governo Musumeci ha incontrato il sindaco Giuseppe Catania assieme ad alcuni rappresentanti della deputazione regionale e al sindaco di Acquaviva Platani Salvatore Caruso. Presente anche il capo del Genio civile di Caltanissetta Duilio Alongi.

L’assessore ha fatto il punto sui progetti e le risorse che il Governo Musumeci sta mettendo in campo per affrontare l’emergenza strade che vive il Nisseno, specie in riferimento alla strada provinciale 16 di collegamento con Agrigento e alla strada provinciale 38 che collega a Serradifalco. Su quest’ultima arteria si era registrato, nelle scorse settimane, il crollo di un ponte. «Per il ripristino della Sp 16 sono già pronti circa due milioni di euro – ha precisato Falcone – mentre per la Sp 38 vi è in cantiere un intervento da 12 milioni e mezzo che prevede la sistemazione dell’intero percorso. Il Governo Musumeci sta concentrando i suoi sforzi sull’ascolto di territori il cui grido di dolore nel campo infrastrutturale, da troppi anni, è rimasto inascoltato».

«Sul tema del rilancio della disastrata viabilità provinciale – ha aggiunto Falcone – intendiamo parlare la lingua dei fatti. Il prossimo 19 febbraio – preannuncia l’assessore alle Infrastrutture – il presidente Nello Musumeci convocherà i sindaci metropolitani e i commissari delle ex Province per mettere a punto la convenzione che consentirà alla Regione di intervenire, in sostituzione delle Città metropolitane colpevolmente azzoppate nel passato, per completare gli iter progettuali e non perdere i fondi del Patto per il Sud destinati alle opere viarie».