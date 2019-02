VALLELUNGA PRATAMENO – Vincitore di concorso, si trasferisce al nord Italia dal 2015 il ventiduenne Luigi Muscarella, il governatore più giovane d’Italia, che ha iniziato la sua esperienza nel 2015, immediatamente dopo aver concluso gli studi e aver conseguito il diploma di istruzione superiore. Ha sentito il dovere di ringraziare tutti per la collaborazione ricevuta nekl corso del suoi mandato, e lo fa con una sua nota: “Ringrazio tutta l’amministrazione – dice Muscarella, che in questi anni mi ha sostenuto e mi ha messo in condizione di lavorare con serenità, professionalità e passione a servizio dell’intera popolazione. Ringrazio il vice governatore Rosario Gangi, l’amministratore Loreto Notaro e tutti coloro che, insieme a loro, hanno collaborato in amministrazione. Ringrazio in particolar modo la mia linea dirigenziale, e quindi il mio coordinatore zonale nella persona del rag. Santo Cantali, a cui va il mio grazie, che mi ha sempre consigliato professionalmente come un padre fa con un figlio. A lui devo un grazie enorme e particolare per la mia crescita dal punto di vista amministrativo. Ringrazio tutti i volontari, e non, che si sono alternati all’interno dell’associazione stessa, assecondandomi e condividendo le mie decisioni. Ci siamo distinti in diversi casi per professionalità e tempestività, tutto ciò ha fatto sì che Vallelunga ha potuto fruire di servizi in favore della comunità portando a compimento diversi casi critici con nostra grande soddisfazione. Numerosi gli interventi compiuti con positività: circa 1000 (tra macchina e ambulanza). Ringrazio tutti i medici di continuità assistenziale, e non, che mi hanno collaborato personalmente e con i ragazzi per il compimento di diverse missioni sanitarie. Ringrazio il dott. Pippo Montesano ed il dott. Totò Randazzo per la fiducia affidatami in questi anni. Ringrazio l’intera popolazione che mi ha fatto sentire amato e coccolato con apprezzamenti di stima nei miei confronti e nei confronti dell’associazione stessa. Alla frase “però vieni pure tu in ambulanza” o “ma tu non vieni?” mi sentivo sempre più onorato di indossare quella divisa; guardandovi in faccia vedevo la speranza, la fiducia e molte volte la tranquillità tramite la mia presenza in quei contesti più o meno critici. Ringrazio l’amministrazione comunale che mi è stata vicina in questi anni. Ringrazio il mio amico, fratello, compare, autista, accompagnatore, e chi più ne ha più ne metta, Salvatore Vara che ad ogni mia richiesta, ad ogni mia proposta ed ad ogni mia chiamata a qualsiasi ora del giorno, e soprattutto della notte, non si è mai sottratto al bisogno sia mio che del cittadino. Ringrazio tutti coloro che con un qualcosa hanno arricchito la mia esperienza in Misericordia. Concludo, infine, affermando che la mia esperienza all’interno dell’associazione è stata del tutto positiva, sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista professionale. Faccio un grosso in bocca al lupo a chi mi succederà augurandogli buon lavoro e che questo mandato che andrà a ricoprire possa servirgli come crescita sia personale che professionale”. Ha ringraziato tutti il giovanissimo governatore Luigi Muscarella, in prima linea per un quadriennio e che ora, vincitore di concorso al Nord, dovrà inserirsi nel mondo del lavoro, lasciando, purtroppo, la sua terra ma portandosi dietro la stima e simpatia di quanti l’hanno conosciuto e lo conoscono apprezzandone i suoi talenti. C’è da dire, intanto, che fra una ventina di giorni la Misericordia di Vallelunga, in un clima di assoluta coincordia, provvederà alla nomina del nuovo governatore per dare continuità ad un organismo, ormai radicato attivamente nel territorio.