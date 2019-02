SOMMATINO. A partire dal 18 febbraio sono previsti interventi di manutenzione sulla pavimentazione stradale. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. la prima cittadina sommatinese ha sottolineato che la riparazione di buche e di asfalto ammalorato sarà effettuata attraverso la rigenerazione a caldo (tecnologia Rodeco – Nuphalt). <L’intervento programmato – ha spiegato il sindaco – interesserà complessivamente 240 mq e sarà effettuato dando priorità ai punti più transitati e pericolosi della viabilità>. Il sindaco ha assicurato <Rapidità dell’intervento, con strade riaperte al traffico in poche ore e garanzia di un anno sugli interventi effettuati. <Abbiamo scelto questa nuova tecnologia – ha concluso il sindaco – perché, come tutti sanno, le riparazioni con asfalti a freddo hanno una resistenza temporale molto limitata e noi vogliamo spendere bene i soldi della nostra comunità valutando l’utilità degli investimenti anche nel lungo periodo. Un intervento così vasto e con questo tipo di tecnologia non era mai stato programmato. Questa è una risposta concreta ai bisogni della città>.