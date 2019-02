PALERMO – Ripresi i lavori d’Aula, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’articolato del Bilancio. La conferenza dei capigruppo ha deciso di riprendere i lavori parlamentari. E la maggioranza di sala d’Ercole, dopo avere superato diverse verifiche del numero legale, ha approvato l’articolato del Bilancio. La seduta dell’Ars e’ stata sospesa e rinviata a lunedi’ 11 febbraio, alle 16.

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, a fine seduta ha dato notizia dello stralcio di alcune norme della Finanziaria. Ci sono anche delle norme sospese, come quelle sulle stabilizzazioni del personale delle Camere di commercio e della Sanita’ penitenziaria, su cui si attende un approfondimento degli uffici preposti.

Alla fine della seduta, durante la quale sono stati approvati il Bilancio interno dell’Ars e il Bilancio della Regione, il presidente dell’Assemblea regionale, Gianfranco Micciche’, ha detto: “Nonostante le esigue risorse disponibili, siamo riusciti ad esitare un bilancio equilibrato. I tagli della spesa non sono definitivi ma accantonati. Non appena infatti il governo della Regione avra’ ottenuto dal ministero dell’Economia il via libera per rateizzare in 30 anni il disavanzo, i capitoli di bilancio saranno ripristinati con le relative coperture finanziarie”