MUSSOMELI – La troupe televisiva “Linea Verde” a Mussomeli. Il lavoro in sinergia tra Comune, Pro Loco e le Scuole Superiori produce già i suoi effetti positivi. Infatti, le varie esperienze tra cui l’ alternanza scuola – lavoro dell’anno scolastico 2017-2018 degli studenti del “Virgilio”, diretto dalla preside Rina Genco e le varie iniziative dell’ Hodierna, diretto , oggi, dalla preside professoressa Rita Maria Cumella, hanno contribuito positivamente a consolidare non solo i rapporti con le Istituzioni locali, nella promozione e valorizzazione turistica del territorio, ma anche a motivare e valorizzare gli studenti nel prosieguo del loro percorso di studi . Alcuni di questi ragazzi , infatti, ieri mattina, 15 febbraio 2019, accompagnati dai loro docenti Gabriella Barba per il Classico e Lia Diliberto per l’Alberghiero, e dai docenti Rosalia La Tona e Marilena Felce per l’Hodierna , nelle sale dell’antico Maniero, e non solo, sono stati protagonisti delle riprese effettuate dalla troupe televisiva di “LINEA VERDE” , il cui servizio andrà in onda su RAI 1, il prossimo 24 febbraio 2019 alle ore 12,15. E’ il caso di dire che, insieme, si fa bene, ognuno per la propria parte, ma con il comune obiettivo di promuovere il patrimonio culturale della Terra di Manfreda: in questa circostanza, l’Amministrazione comunale col sindaco Catania e l’Assessore Seby Lo Conte, la Pro loco, l’Arcistrauss con i propri volontari e le Istituzioni scolastiche con i giovani che rappresentano il Futuro.