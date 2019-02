SAN CATALDO. C’è anche il sancataldese Salvatore Nocera nello spettacolo l’Ammazzatore di Rosario Palazzolo che va in scena sino al prossimo 24 febbraio al Teatro Biondo di Palermo. La regia è di Giuseppe Cutino, la produzione dell’A.C.T.I. Teatro Indipendente / Teatro Biondo Palermo in collaborazione con Teatrino Controverso / T22 / M’Arte Movimenti d’Arte. Ernesto Scossa, il protagonista de L’ammazzatore, è nato in una Palermo che non concede vie d’uscita, si trova a dover uccidere per mestiere, fino a quando la consapevolezza di una scelta gli offrirà un vago spiraglio di luce. Lo spettacolo, che nasce dall’incontro tra il drammaturgo Rosario Palazzolo e il regista Giuseppe Cutino, non è una storia di mafia, è una storia minuscola di un uomo minuscolo capace di pensieri minuscoli, un uomo che si fa emblema dell’umanità tutta: disorientata e meschina, delicata e derelitta, ironica e corrosiva. Ma è anche un inno alla vita, nonostante tutto, perché è un’invenzione continua, il moto di chi non smette mai di andare avanti, persino davanti al baratro. Ed è anche una lingua, divaricata e poetica, fatta di parole uscite come da un carillon piccolissimo, capace solo di pensieri mignon, e che sottende gesti delicati, tenuti nascosti nelle pieghe di trame arricciate. Come se del vivere bisognasse vergognarsi.