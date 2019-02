PALERMO – In occasione della sedicesima edizione della “Giornata mondiale per la sicurezza online – Safer Internet Day”, l’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, interviene sul ruolo strategico della scuola e della famiglia nei processi educativi sull’uso consapevole della Rete.

“Per sfruttare al meglio la Rete bisogna conoscerla a fondo e sapersi proteggere: oggi, nella giornata del Safer Internet Day, voglio ricordare questo ai giovani e alle loro famiglie. Il mondo del web – spiega Lagalla – per quanto facilmente accessibile tramite pc, cellulare o ipad, ormai divenuti un ampliamento delle nostre facoltà relazionali e conoscitive, nasconde molto bene le sue insidie. Sono soprattutto i ragazzi tra i 15 e i 17 anni ad essere vittime di bullismo attraverso i social network e, considerando che 7 adolescenti su 10 hanno un profilo social già prima dei 14 anni, diventa evidente il ruolo determinante della scuola e della famiglia nell’educare all’uso consapevole del web. Tra loro deve nascere una sorta di “alleanza”, come ha giustamente ricordato il Ministro Bussetti, necessaria per affiancare i ragazzi durante il loro percorso di crescita che passa inevitabilmente anche attraverso le dinamiche stabilite dalla rete. Non è la tecnologia che deve fagocitare l’uomo ma il contrario, questo vale soprattutto per i nativi digitali, che hanno per loro natura una minore percezione dell’invadenza sociale e comportamentale dei dispositivi mobile. Convinto dell’importanza del valore della conoscenza e dell’educazione come principale strumento di prevenzione, in qualità di assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale, ho promosso, e continuerò a farlo, iniziative scolastiche formative e di sensibilizzazione contro il cyberbullismo e i fenomeni diseducativi o violenti che si animano attraverso i social newtork”.