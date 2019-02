PALERMO – “Negli ultimi vent’anni la nostra vita è cambiata tumultuosamente, grazie o a causa della rete e della proliferazione dei social. E pensare che fino alla prima rivoluzione industriale senza il lavoro dell’uomo niente poteva essere prodotto. Adesso, sono i robot ad eseguire operazioni, anche sofisticate: macchine che, però, non avranno mai l’intelligenza, la sensibilità e i sentimenti dell’essere umano. Per questo, cari ragazzi, vi invito a continuare a studiare e a fare ricerca scientifica, come state facendo, perché spetta agli scienziati non perdere il controllo di questo cambiamento continuo”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che stamattina ha partecipato all’inaugurazione della manifestazione “Esperienza insegna 2019”, organizzata dall’associazione Palermo Scienza, in collaborazione con l’Università di Palermo, dedicata, quest’anno, al tema del “Cambiamento” e che ha coinvolto più di 800 studenti provenienti da tutte le scuole siciliane.