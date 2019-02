MUSSOMELI – Esperienze di buona sanità voluta raccontare dal diretto interessato per esternare pubblicamente , con una lettera, la sua gratitudine all’equipe ospedaliera che si è preso cura di lui, nel suo recente ricovero presso l’Ospedale di San Cataldo. “Con questa mia lettera, ha scritto Giovanni del Moro, voglio ringraziare l’equipe dell’Hospice dell’Ospedale Raimondi di San Cataldo diretta dal Dr Mulè per il lavoro svolto”. E poi continua: ”Le scrivo spinto da un sincero e profondo sentimento di gratitudine. In un momento dove troppo spesso si sente parlare di malasanità in Italia, ho potuto constatare l’alto livello di professionalità della struttura sanitaria Hospice diretta dal Dr Mule e dal Dr Naro. Quando sono entrato nel reparto, ero in una situazione disperata e i medici mi hanno rassicurato, facendomi sentire soprattutto il calore umano che si respira nel reparto,

seguito ed assistito anche psicologicamente e moralmente dagli straordinari medici e specializzanti del reparto, sono stato sottoposto ad una lunga e delicata terapia di disintossicazione da psicofarmaci. A tutti coloro che hanno collaborato per alleviare le mie sofferenze , vorrei esprimere la mia gratitudine e quella della mia famiglia per avermi accompagnato per mano alla fine di un percorso che sembrava senza via di uscita. Purtroppo il percorso è ancora molto lungo e doloroso da affrontare, spero solo di avere sempre la forza necessaria per andare avanti. Grazie. Giovanni del Moro”. Una testimonianza, certamente, che fa onore a chi è stato accanto al degente sofferente.