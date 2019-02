CALTANISSETTA – Nasce, in vista delle prossime imminenti elezioni comunali, “CALTANISSETTA S.O.S”, laboratorio politico indipendente. Il candidato sindaco è il Prof. Maurizio Averna, con lui il gruppo di lavoro politico e gli Assessori che avranno delega piena e rivestiranno ruolo politico e tecnico. “Il nuovo soggetto politico punta soprattutto sul “ fattore umano”, CALTANISSETTA – dice il candidato sindaco – ha come altre realtà siciliane, tantissime persone di indubbie qualità etiche e professionali. Il nostro laboratorio politico è aperto ed indipendente nasce dall’esigenza, ormai improrogabile, di rendere la nostra una città NORMALE, vivibile e con prospettive future di crescita”.

“Il programma politico per le elezioni comunali, che prestissimo sarà a conoscenza di tutti, mira a far uscire CALTANISSETTA dal buco nero in cui è stata collocata, per precisa volontà politica, e di cui tutti soffriamo gli effetti. La politica comune del gruppo di lavoro è indirizzata esclusivamente a far riconquistare alla città l’identità perduta, a far superare l’isolamento a cui è relegata, a creare nuove opportunità di lavoro (provare ad invertire la tendenza di decrescita che ormai subiamo da anni) ed a tutelare gli ultimi……le persone senza lavoro i malati e gli anziani”.

“Spero, per l’amore che nutro per la mia città, che i nisseni diano il proprio consenso, espresso con il voto, non vincolati dalle promesse dei soliti noti che sfruttano il bisogno e che puntualmente rivedremo durante la campagna politica. Invito i miei concittadini a leggere il nostro programma e le nostre proposte di cui parleremo nel dettaglio alla cittadinanza”.