Torna a casa con 3 punti la truppa di mister Paduano e lo fa compiendo un autentica impresa sul campo della capolista Favara. Si tratta della prima sconfitta subita in casa dai gialloblu. Asd Acquaviva in campo con un inedito 3-5-2: Alongi; D’Amico, Caruso, Aratore, Favata, Gargiulo, Scozzaro, Migliore, Orlando G., Petrone, Falletta. Prima frazione in cui i rossoblu esprimono un buon giro palla e tentano di sfruttare le ripartenze veloci. Match che si sblocca al 26: punizione battuta di Scozzaro e Petrone appostato al secondo palo sfrutta una sponda di Falletta battendo l’estremo difensore di casa. Atletico Favara che perviene al pareggio grazie ad un gran botta da lontano imparabile per il n 1 rossoblu. Ospiti che provavo nuovamente a colpire in ripartenze creando occasioni con Petrone, Migliore e Orlando. Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio rossoblu: fallo laterale di Orlando che trova Migliore in area, il centrocampista rossoblu riesce a girarsi e mettere la palla in mezzo dove in spaccata Aratore batte nuovamente il portiere gialloblu. Si va al riposo sul risultato di 1-2. Ripresa che vede l’Acquaviva passare ad un più canonico 4-4-2 con un Favara che tenta in tutti i modi di trovare il pareggio venendo sempre ottimamente respinto dalla retroguardia ospite. Rossoblu che dal canto loro provano a colpire in contropiede sfruttando la velocità dei nuovi entrari Zimbardo, Mingoia e Orlando M. Caruso e compagni riusciranno comunque a ribattere colpo su colpo nonostante i continui attacchi favaresi e qualche intemperanza dei tifosi di casa. Al triplice fischio è grande la gioia dei ragazzi di mister Paduano, capaci di conquistare 4 punti nei due incontri disputati contro la capolista indiscussa del girone. Acquaviva attesa da 2 settimane di intensi allenamenti per preparare la sfida playoff contro l’atletico Gorgonia, quinta forza del campionato.

ATLETICO FAVARA: Urso, Mazza, Bruccoleri, Scuderi, Vella, Bamba, Amoroso, Piazza, Terranova, Cusumano, Bunone. A disp.: Lansana, Bentivegna, Bonaffino, Bennardo, Vita, Giacone, Zambito, Bunone, Bubacar

ASD ACQUAVIVA: Alongi, Gargiulo (Orlando M.), D’Amico (Mingoia S.), Caruso, Favata, Migliore (Alessi), Scozzaro, Orlando G., Petrone, Falletta (Zimbardo). A disp.: Puntrello, Pavone, Calà, Sorce, Mingoia B. Arbitro: La Paglia di Enna (C.P.)