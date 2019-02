CALTANISSETTA – Tangibile l’entusiasmo manifestato dagli studenti dell’IISS A. Volta, che sabato 16 febbraio presso l’auditorium G. Bufalino hanno assistito ad un saggio dello spettacolo “Life” presentato dai Gen Rosso.

Lo storico gruppo musicale, ideato da Chiara Lubich, fondatrice del movimento cattolico dei Focolari, ha fatto tappa a Caltanissetta, riservando alcune iniziative agli studenti delle scuole superiori nissene. Le attività, svoltesi presso il Volta sotto il coordinamento della docente Paola Fazia, collaboratrice della Dirigenza, hanno previsto un workshop, in cui alcuni studenti dell’istituto sono stati coinvolti nel breve, ma intenso spettacolo di sabato mattina: alcuni alunni hanno partecipato alle performance canore, altri, frequentanti il Liceo Scientifico Sportivo, si sono esibiti nei balli proposti dal gruppo.

Per tutti i giovani, cantanti, ballerini e spettatori, è stata l’occasione di conoscere ed apprezzare una piccola parte del vasto repertorio musicale dei Gen Rosso, gruppo noto fin dai suoi esordi, risalenti alla fine degli anni Sessanta, per la sua strenua divulgazione di fondamentali valori, quali la pace, la fratellanza la giustizia. La band internazionale, la cui attività artistica è stata strumento di formazione per intere generazioni fin dagli anni Settanta, utilizza nel ballo e nel canto gli stili musicali più amati dai giovani, quali il rock ed il pop, per veicolare messaggi costruttivi, che esortano alla speranza verso il futuro ed alla realizzazione di un mondo migliore. Certamente il linguaggio più congeniale per dialogare con le nuove generazioni, linguaggio che ha prodotto negli studenti presenti presso l’auditorium Bufalino un’autentica ed emozionante iniezione di ottimismo e di ideali. Come ha sottolineato il Dirigente Scolastico Vito Parisi, la scuola ha accolto con entusiasmo la proposta di partecipazione allo spettacolo, nella ferma convinzione che la formazione dei giovani debba avvalersi anche di attività”alternative”, pur se accuratamente vagliate e selezionate dai docenti.

Fondamentale in proposito il contributo degli insegnanti di religione cattolica, Giovanni Petix, Teresa Piazza e Maria Curatolo, i quali, ognuno nelle proprie classi, hanno curato la fase propedeutica allo spettacolo, allestito anche grazie al supporto tecnico dei due collaboratori Angelo Costa ed Eduardo Argento. Gli studenti del Volta, infine, rappresentati da Simone Giammusso e Riccardo Franco, hanno ringraziato i Gen Rosso realizzando un breve filmato ricordo dell’esperienza vissuta, che rivela il clima amichevole e caloroso vissuto nel backstage.